北大圖書館月底啟用 書海迷宮步步驚喜

三峽北大圖書館兒童閱讀區還有大型絨布玩具熊。（陳俊雄翻攝）

北大圖書館兒童閱讀區陳設及布置相當可愛。（陳俊雄翻攝）

即將於本月底正式啟用的三峽北大圖書新館，今日上午將邀請周邊社區居民與鄰近成福國小攝影社的學童一起到圖書館吃湯圓，圓圓滿滿迎新館。

位於北大社區的北大分館，建築設計以「家庭」的概念為主軸，除了與周遭環境互動，具環保節能及親和性，透過植栽設計與綠建築呼應，讓圖書館成為有生命呼吸的綠色閱讀場域；更針對現代家庭的需求，打造兼具多面性、複合性與動態性的閱讀空間，讓圖書館成為閱讀休憩的場所，更是療癒身心、與最愛的家人交流情感的空間。

北大分館3樓規畫為一般閱覽區、景觀閱覽區、新書展示區、期刊閱報區、資訊檢索區及多功能室，以原木打造的閱覽區，搭配柔和的燈光，充滿著木頭專屬的溫暖味道，木製書架以回形的方式陳列，打造書海迷宮，創造讀者與書相遇的步步驚喜；長達1245公分的超大型閱覽桌，可以同時容納26人共同閱讀，開啟閱讀的芭比盛宴。

4樓則為兒童與親子專屬的閱讀空間，屬於小朋友的閱讀天堂，除了有前所未見的移動創意書架，可隨空間使用隨心變換，也可以讓小朋友隨性的像窩在家中角落一樣，輕鬆的閱讀；還有超萌大熊熊陪你一起看書，就像從童話中跳出來一樣，不僅擄獲小朋友們的心，連大人也直呼「好可愛」！

新北市圖表示，北大分館預計於3月底開館服務，希望可吸引更多地方居民可以來享受這個舒適的閱讀空間，詳細開館資訊請至新北市圖網站http://www.library.ntpc.gov.tw查詢，或電洽2673-5234。

(中時)