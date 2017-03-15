美新聞主持人聲稱 將公布川普報稅資料

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美國有線新聞頻道微軟國家廣播公司（MSNBC）節目主持人梅道今天在推特上表示，她已取得美國總統川普2005年的稅務申報書。

白宮則回應，川普已就超過1.5億美元的收入支付3800萬美元的稅。

路透社報導，梅道（Rachel Maddow）表示，她將於今晚（台北時間15日上午9時）的節目裡揭露川普的稅務申報書。

白宮並未公布任何資料佐證數字，僅表示川普做為其企業集團的龍頭，有責任「不支付合法要求以外的稅務」。川普於競選期間拒絕公布自身的稅務申報書，迥異於數十年來其他總統候選人的作法。1060315

(中央社)