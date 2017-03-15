陳麗麗俊俏小王爺 當年男主角非她莫屬
演員陳麗麗能歌擅演，造型可男可女，以黃梅調連續劇「江南遊」中「小王爺」一角紅遍全台，陳麗麗男裝扮相俊俏，觀眾愛看，當年男主角非她莫屬。
陳麗麗曾是火牛藝工隊員，獲國軍文藝金像獎競賽國軍康樂競賽最佳女主角；轉戰演藝圈後，橫跨電視劇、電影、舞台劇及唱片，1975年以成名作「胭脂虎」走紅，之後在電視劇「四大美人」扮演「楊貴妃」，都是演出女性角色。
直到1980年反串演出「江南遊」，陳麗麗以「小王爺」金寶玉一角紅遍全台，扮相風流倜儻，帶點霸氣，深受觀眾喜愛，陳麗麗成為黃梅調連續劇代表人物之一，更獲「小王爺」稱號。
擔綱「男主角」的陳麗麗，劇中與女星們談情說愛，陸續演出「一龍四鳳」、「龍鳳呈祥」、「江南遊龍」、「七世姻緣」等劇，陳麗麗能演又會唱，連續劇主題曲也自己來。
不僅當演員，陳麗麗也參與製作戲劇，1984年以「煙雨江南」獲頒華視製作人獎，更捧紅飾演江南第一名妓「柳含煙」的女主角張瓊姿。
陳麗麗男裝扮相吸睛，反串演男主角，同劇男星只能退到後頭，俊俏、瀟灑的螢幕形象也深植觀眾心中。
陳麗麗14日因突發性腦溢血病逝，享壽66歲，生前囑咐「不氣切、不急救、不開刀」，步下人生舞台，陳麗麗選擇走得瀟灑。1060315
(中央社)
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