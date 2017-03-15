許虞哲：調遺贈稅 增加稅收全挹注長照
財政部長許虞哲今天表示，遺產及贈與稅修正為累進稅率，預估增加新台幣63億元的稅收，所增加的財源全數都會放到長照基金，不會做其他規畫。
立法院財政委員會今天審查遺產及贈與稅法部分條文修正草案。
許虞哲列席備詢前，媒體問到有關遺產及贈與稅採累進稅率調升後，增加的稅收怎麼用？許虞哲說，增加的稅收將放到長照基金，不會做其他規畫，且採滾存的方式，今年用不上，會留到明年去。
他表示，今年包括菸稅、遺贈稅將增加近300億元的稅收，根據衛福部估計，今年不會用那麼多，基金可以用到未來去，預計5年內都可以支應長照財源。
媒體問到，近年來遺贈稅屢創新高，是不是有些民眾已經開始先做財產上的移轉，未來是否能夠收到63億元的稅收？許虞哲說，民眾做法都尊重，財政部已經依照55.9%的變動來估計，這個因素已經考量進去。1060315
(中央社)
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