南韓檢方：傳喚朴槿惠21日接受訊問

我要評比

南韓檢方今天表示，他們已傳喚被彈劾下台的前總統朴槿惠，針對貪腐醜聞接受訊問。

法新社報導，檢方發言人說，上週遭憲法法院解職的朴槿惠，被要求於21日現身檢方位在首爾的辦公室。

路透社報導稍早引述聯合新聞通訊社（Yonhap News Agency）報導，朴槿惠願意針對貪腐醜聞與檢方合作。

朴槿惠在位時起先雖曾表示將配合檢方的訊問，但後來又拒絕。

朴槿惠否認不法。無法聯繫到她的律師對報導作出回應。（譯者：中央社何宏儒）1060315

(中央社)