崔順實之女憂人身安全 擬在丹麥求庇護
南韓總統朴槿惠閨蜜干政醜聞主角崔順實的女兒鄭維羅的律師告訴路透社，她準備在丹麥尋求政治庇護，因她擔心被迫回國後的自身安全。
路透社報導，南韓當局希望將21歲的鄭維羅引渡回國後，1月1日遭丹麥警方逮捕。
鄭維羅的律師布林肯柏格（Peter Martin Blinkenberg）在前往丹麥北部監獄，探訪鄭維羅的途中透過電話表示：「如果所有法院都裁定她應該引渡回國受審，那麼就會尋求政治庇護。」
丹麥公訴檢察官預期本月22日之前決定是否將鄭維羅引渡回南韓。這項決定可以上訴到地方法院，之後再到高等法院，甚至到最高法院。
布林肯柏格提到政治庇護的選項時說：「實際上，這原本不是我一開始要爭辯的東西，但可以看到南韓民眾反應激烈，在指派特別檢察官方面反對黨一直都有插手。」
布林肯柏格說：「她（鄭維羅）顯然有跟她媽媽聯絡，她媽媽也顯然有跟（被罷免的）總統聯繫...毋庸置疑地，鄭維羅如果回國，會面臨一大群抗議她的人。」
布林肯柏格還說，他正在與各單位合作，在事情決定好之前，看有沒有辦法先讓鄭維羅與她尚在襁褓中的兒子團聚。他說：「等待已經夠糟了，但她無法忍受的是不能跟她孩子在一起。」
記者未能立即與南韓檢察廳聯繫上取得回應。（譯者：中央社陳昱婷）1060315
(中央社)
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