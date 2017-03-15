烏日林新免費測眼壓驗尿 民眾：揪甘心

為響應世界腎臟日及世界青光眼日，烏日林新醫院即日起至31日，每週一至週五上午8時30分至12時，免費為民眾測量眼壓、驗尿服務，還可立即知道結果，民眾直呼「揪甘心」。中央社記者趙麗妍攝 106年3月15日

為響應世界腎臟日及世界青光眼日，烏日林新醫院即日起至31日，每週一至週五上午8時30分至12時，免費為民眾測量眼壓、驗尿服務，還可立即知道結果，民眾直呼「揪甘心」。

林新醫療副院長暨烏日林新醫院腎臟主任徐國雄表示，台灣的慢性腎臟病盛行率高，根據統計國內約有200萬人罹患慢性腎臟病，很多人都常常忽視腎臟病是可以預防的。

徐國雄指出，由於早期症狀不明顯，也不會有疼痛感，易忽略腎功能出了問題，如果沒有定期驗尿檢驗，以及未加以控制與追蹤，恐面臨洗腎、換腎危機。

醫師建議，尤其以患有糖尿病、高血壓、痛風、反覆性泌尿道感染、尿路結石，及家族性慢性腎病病史、肥胖族群、長期藥物濫用者等等，都是腎臟病的高危險群，國健署針對腎臟病高危險群，建議每3個月定期驗尿，監測腎臟健康。

烏日林新醫院眼科醫師阮國華則表示，由於青光眼初期症狀不明顯，發病過程不會感到疼痛，曾遇過約60多歲的男子，跟很多老人家一樣，眼睛霧霧的以為是因為眼睛退化，沒有加以理會，拖了幾年才就醫檢查，竟發現眼睛已將近全盲，原來是因為青光眼所造成的視神經盤凹陷，導致視神經壞死。

醫師建議，青光眼潛在發病族群，每年須定期至眼科進行健康檢查，保護視力、維持眼睛健康。1060315

(中央社)