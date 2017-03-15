NBA》小皇帝大三元 騎士主場擊潰活塞

詹皇輕鬆繳出大三元成績，率騎士擺脫低潮擊潰活塞。(美聯社)

近況不佳的衛冕軍騎士，15日在「小皇帝」詹姆斯的16分、11籃板、12助攻「大三元」領軍下128比96擊潰來犯的活塞。

騎士首節就豪取44分，取得18分領先優勢，第二節再添30分，半場打完將領先局面擴大至26分，比賽提前宣告勝負，下半場先發主力輪替休兵，改有二、三線球員上陣練兵，最終以32分之差打勝。

這是詹姆斯最近4場比賽第3次大三元，也是本季第10次大三元，但單場16分卻是平本季新低，不過在領先分數那麼多的情況下，小皇帝只上場28分鐘就有大三元的表現，還是非常有攻擊效率的。

騎士傳出好消息，受傷休息好一段時間的洛夫已開始進行投籃練習。此役除了詹姆斯外，厄文26分，林書豪前隊友尚波特18分。

(中時電子報)