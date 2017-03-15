五星級飯店春天上菜 用味蕾遊台灣
乍暖還寒，大地將回春，許多五星級飯店也紛紛利用台灣在地鮮食材推出春季料理。例如台北W飯店運用花蓮豆奶山蘇苗、大湖草莓與烏來野生馬告設計「春暖食節」套餐；圓山飯店設計春筍馬蹄龍蝦鬆、竹筍北菇龍膽煲、春茶煙燻茶香雞等菜色包裝季節時蔬；北投大地酒店以花為主題推出「花漾套餐」，打造美學食尚饗宴。
嘗一口美味，就如春天溫暖了心頭。這些春季饗宴各有特色，例如W飯店紫艷中餐廳主廚鄔海明親自走訪台灣各產地找食材，「櫻花蝦香椿苗海鮮炒飯」就是選用台灣香椿苗，加入櫻花蝦、干貝和蛋一同拌炒，以在地食材創造香氣十足的料理。
台北圓山飯店金龍餐廳許耀光主廚特別青睞時蔬，春筍、竹筍與春茶都入菜，其中「美人腿百合炒銀耳」嚴選來自南投埔里的美人腿筊白筍，與百合、銀耳一同快炒後，清爽、脆嫩鮮美的滋味盡在口中。
北投大地酒店則充滿視覺享受，「瑰麗佳人」將煙燻鮭魚化身為玫瑰花，再灑上洛神花碎及金箔，外表嬌艷如佳麗；「洛神花嫩煎小羊襯晚香」以羊菲力為主角，攝氏62度低溫烹調，佐洛神花及肉汁熬煮成的醬汁搭配紅蘿蔔泥與新鮮時蔬，宛如夜來香般優美。
(中時)
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