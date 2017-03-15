過期乳瑪琳製品僅5公斤？衛福部挨轟螺絲鬆

立委陳宜民質疑，為何到昨天都還買的到乳瑪琳。(鄭郁蓁攝)

食藥署13日午夜才全面下架早餐店的最愛「乳瑪琳」，但立委陳宜民指出，直到昨天都還能透過網路商城買到，不僅滿千送百，甚至整箱都能訂購，質疑食藥署打擊不肖業者是「螺絲鬆了嗎」？但陳時中表示，過期的乳製品原料只有5公斤，不是全部都有問題。

衛福部部長陳時中今天和教育部次長姚立德到立法院社會福利及衛生委員會做「中醫師的養成及規畫」專案報告。但立委陳宜民關心日前黑心冬瓜磚和過期乳瑪琳的問題。

陳宜民指出，黑心冬瓜磚去年10月就傳出高雄用工業級的石灰製造冬瓜茶磚，且留到手搖飲料店，食藥署都沒向人民報告，直到今年3月10日才發布新聞。為何會相隔4個月才讓民眾知道，將近3個月才下架，消費者已經吃下肚，造成很多生理病，質疑食藥署螺絲鬆了嗎？

食藥署副署長林金富表示，去年接獲舉報後，食藥署配合檢調要求下架。11月就有下架，是配合檢調偵查不公開，並非沒有掌握實情。

陳宜民進一步質疑，民眾常吃的奶油「乳瑪琳」有問題的數量達900多噸，但之前3天才回收26公噸，高達880公噸都到哪去？

陳時中表示，逾期的乳瑪琳只有5公斤左右，並非900多噸都過期。且已經在3月13日午夜十二時要求各通路業者下架。

陳宜民亮出照片指出，他的助哩，到昨天下午四點還買的到乳瑪琳，包含知名網路通路，只要五小時就能到貨，且打出滿1500再送100的宣傳，甚至可以買到整箱，雅虎商城，新加坡的廠商，罰得到嗎？

食藥署副署長林金富表示，第一時間透過通訊管道下達，稽查人員人員在市場檢查。且並不是所有乳瑪琳不能賣，而是生產日期2017 9 30以前的不能再販售，這個日期以後的都可以流通販售使用。如果網路賣的，一樣會被處罰。且有檢舉獎金。

(中時)