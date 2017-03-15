阿里山賞櫻秘境 遠眺奮起湖山城

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阿里山花季主角吉野櫻未綻放，遊客不妨先前往阿里山賞櫻秘境頂石棹服務站附近觀賞幾乎滿開的昭和櫻，粉紅色花瓣隨風飄舞，美得讓人讚嘆，現場還能眺望奮起湖山城。

嘉義林管處今天指出，阿里山花季10日展開後，平日有7、8000名遊客湧入，假日則會有逾萬名，森林遊樂區內櫻花品種達30種，數量近3000株，屬染井吉野櫻的櫻王，目前僅開出數十朵花，滿開時間需視天氣狀況而定，預計3月底可欣賞櫻王綻放。

阿里山花季吉野櫻未綻放，不過，阿里山公路沿途景點的櫻花花系則爭相盛開，以頂石棹服務站附近的賞櫻秘境竺園山莊前茶園，最為引人入勝，幾乎滿開的昭和櫻隱身在茶園中，粉紅色花瓣襯托視野遼闊的山景，令人心曠神怡。

山莊前茶園搭建一處觀景平台，遊客站在平台上，或坐在茶園中欣賞盛開的昭和櫻，別有一番意境，而且，還能遠眺知名景點奮起湖山城。

另外，服務站下方的櫻之道步道，長不到150公尺，步道兩旁栽種昭和櫻及山櫻，現在正值滿開，結合步道與櫻花，賞花、散步的人潮，絡繹不絕。遊客幸運的話，賞櫻之餘，還能觀賞到雲海。

這2處賞櫻景點，遊客開車可走阿里山公路到63.9 K處轉頂石棹民宿區，沿途都有指標；或者從阿里山公路的石棹轉169線往奮起湖方向，中途需右轉上坡路段，即可抵達頂石棹服務站。1060315

(中央社)