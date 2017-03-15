葉俊榮：都更需合程序正義 滿足都市發展

內政部長葉俊榮今天表示，推動都更一方面要合乎程序正義，同時要滿足都市發展；近期幾個案子在拆除過程中有些程序要再強化，本會期將提出都更條例修法，詳細考量各種問題。

台北市長柯文哲13日表示，台北市住屋有3大問題：房價高、空屋多、都更慢；都更政策要大幅修改，過去的都更政策如「一坪換一坪」、外加一個車位不用補錢，會讓老百姓產生不切實際的期望。

立法院內政委員會今審查都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案，葉俊榮在會前受訪時表示，近期幾個都更案拆除過程有些程序需強化，地方政府要協調有爭議的部分，不管是中央規定或是地方自治條例規定，「程序都要走得完整」。

葉俊榮說，程序做好才能讓大家感覺制度是可預期、信賴，對都更推動會有較多幫助；目前正研議都更條例修法，希望在申請拆除執照前，先做好協調再請地方政府代拆，地方政府也要確保有協調好，若民眾覺得還是有問題，需給民眾救濟機會，推動就會比較順利。

葉俊榮表示，整套程序都會在這會期將提出的都市更新條例修法草案中，有較詳細的規定，要再跟委員及大眾好好溝通，一定能把各種問題詳細考量。

另外，台北市政府預計花新台幣8億元補助老屋健檢，葉俊榮說，這是安家顧園計畫的一部分，樂見台北市政府走在前面積極推動，希望中央與地方在重要議題上共同努力。1060315

(中央社)