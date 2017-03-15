金馬影后馬思純公開戀情 認愛《快樂男聲》歐豪

馬思純與歐豪公開戀情。（圖／本報系資料照片，取自歐豪微博）

去年憑藉著《七月與安生》拿下金馬雙影后的馬思純，不僅事業如意，先前就曾被爆疑戀《快樂男聲》歐豪，而昨白色情人節適逢馬思純生日，歐豪大方在微博上公開祝她生日快樂，馬思純也樂得回應，兩人就被指是公開戀情。

馬思純生日恰好是白色情人節，歐豪昨就大方在微博上祝她生日快樂，而馬思純也公開回應「天天都快樂唄！歐先生」，雙方互動被指是公開戀情！由於本月初兩人就被拍到同住一酒店，雙方團隊也都不否認，加上有傳兩人合作《左耳》時就爆緋聞，因此這回甜蜜互動，也算是默認戀情。

(中時電子報)