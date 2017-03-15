NBA》下半場僅得29分 溜馬遭尼克逆轉
上半場打完領先10分的溜馬，沒想到下半場卻是籃框加蓋屢投不進，半場僅攻下29分，最終反以81比87被主場應戰的尼克逆轉，吞下客場3連敗。
這場猶如鐵桶式的戰役，尼克投籃命中率42.2%，溜馬36.8%，雙方的攻防統計數據都相當接近，但尼克勝在想贏球的氣勢與信心，尤其是「甜瓜」安森尼22分、13籃板，羅斯16分，波爾金吉斯11分，替補的赫南戈梅茲13分、16籃板。
溜馬陣營只有保羅喬治22分、10籃板，邁爾斯透納17分、12籃板，兩人表現正常，其他三位先發球員只合力貢獻19分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。