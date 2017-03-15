NBA》下半場僅得29分 溜馬遭尼克逆轉

溜馬下半場進攻大當機，遭尼克逆轉吞敗。(美聯社)

上半場打完領先10分的溜馬，沒想到下半場卻是籃框加蓋屢投不進，半場僅攻下29分，最終反以81比87被主場應戰的尼克逆轉，吞下客場3連敗。

這場猶如鐵桶式的戰役，尼克投籃命中率42.2%，溜馬36.8%，雙方的攻防統計數據都相當接近，但尼克勝在想贏球的氣勢與信心，尤其是「甜瓜」安森尼22分、13籃板，羅斯16分，波爾金吉斯11分，替補的赫南戈梅茲13分、16籃板。

溜馬陣營只有保羅喬治22分、10籃板，邁爾斯透納17分、12籃板，兩人表現正常，其他三位先發球員只合力貢獻19分。

(中時電子報)