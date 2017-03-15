籃網對雷霆上半場平手 林書豪攻守俱佳

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美國NBA布魯克林籃網今晚主場迎戰雷霆，籃網拚勁十足，團隊攻守俱佳，咬住對手策略成功，上半場打成62平手。林書豪攻12分，成功防守得分王衛斯布魯克，只讓他拿下13分。

林書豪負責防守雷霆得分王衛斯布魯克（Russell Westbrook），拚戰精神十足，成功壓制，只讓他攻下13分。至於籃網仍以中鋒羅培茲（Brook Lopez）表現最搶眼，拿下17分。

相較前場一開始還未回神，林書豪晚上先發表現不俗，擔任控球中樞，啟動全隊進攻步調，攻下12分，還有2籃板、3助攻，各有1次抄截、火鍋，攻守俱佳。

籃網3分線長程砲近來表現驚人，全隊本球季迄今射下719記，創下隊史紀錄。1060315

(中央社)