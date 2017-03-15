越南查獲逾百公斤走私犀牛角

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越南海關等部門昨天在河內內排國際機場查獲103公斤來自非洲肯亞的走私犀牛角，估計黑市價值約200萬美元。

越南媒體今天報導，內排國際機場（Noi Bai）海關人員昨天經X光檢查，發現2件可疑的托運行李箱，打開後查獲46塊犀牛角，共逾103公斤。

報導指出，這件行李箱來自非洲肯亞，從奈洛比托運到河內，行李箱上沒有註明貨主和收貨者，收貨者也不敢出面領貨。

報導說，當地相關部門已沒收這批走私犀牛角，警方正在擴大調查全案。1060315

(中央社)