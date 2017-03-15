最新衛照 陸在西沙北島有動工跡象
據新的衛星影像顯示，中國大陸已開始在西沙群島中的北島展開新的構築工程，成為北京持續在此重要貿易水道強化軍事能力的訊號。
路透社報導，這個最新動向，正值美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）準備本週稍晚展開任內首度出訪東亞之際。提勒森今年1月表示大陸不應被允許進入在南海所打造的島嶼，引發陸方警覺。
地區駐外武官與專家相信，陸方這個最新動向顯示，縱使他們想避免與美國總統川普新政府產生新衝突，但大陸依然決心擴大在南海島礁的網絡。
一張攝於3月6日的西沙（Paracels）北島（North Island）照片顯示，近期的工程包括清理地面及可能為建港的準備工作，這也支持了專家相信可能最終會成為軍事設施的研判。島上初期作業去年被颱風損壞。
由民間衛星公司Planet Labs所提供的這張照片，是繼今年1月部分報告後再度有動工的跡證；1月時的部分報告顯示，包括樹島（Tree Island）等數個西沙的鄰近島礁已有工程啟動。除大陸以外，台灣與越南也主張西沙主權。
澳洲國防大學（ADFA）南海專家塞爾（Carl Thayer）說：「對中方日後企圖支配南海而言，西沙已是不可或缺的一環；不管官方喉舌怎麼說，我們都會看到島礁軍事化，縱使他們是一點一點地做。」
北島是西沙弧形島礁的一部分，被預期能成為永興島（Woody）的屏障；永興島上有民間設施和監聽站。（譯者：中央社陳亦偉）1060315
(中央社)
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