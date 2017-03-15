李準基亞洲巡演 預定首爾終站

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南韓演員李準基所屬經紀公司今天表示，李準基將於4月15日在首爾舉行演唱會，為他的亞洲巡迴演唱會劃上句點。

南韓「亞洲經濟」指出，去年12月，「2016-17李準基亞洲巡迴演唱會」以首爾站拉開序幕，隨後李準基在5個國家的7個城市舉辦巡演。

經紀公司Namoo Actors表示，李準基亞洲巡迴演唱會最後一場「Thank you again」將於4月15日在首爾蠶室奧林匹克公園舉行，本月23日起發售門票。1060315

(中央社)