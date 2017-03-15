酒客口角滋事 快打部隊逮8嫌

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高雄市鼓山區1處KTV15日發生酒客多人口角滋事，警方獲報出動快打部隊強勢壓制，全數逮回8人，起出西瓜刀、木棒等，全案依傷害罪嫌送辦。警方強調，決不容許街頭暴力發生。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年3月15日

高雄市鼓山區一處KTV今天發生酒客多人口角滋事，警方獲報出動快打部隊強勢壓制，全數逮回8人，起出西瓜刀、木棒等，全案依傷害罪嫌送辦。警方強調，決不容許街頭暴力發生。

高雄市警察局鼓山分局調查，吳姓男子等8人於鼓山區博愛二路一家KTV，準備離去與被害人李姓男子擦身而過時，因一句「看三小」而遭吳男等人毆打，導致頭部及胸部等多處挫傷，經救護人員送醫後無大礙。

警方獲報出動快速打擊部隊，迅速抵達現場，逮捕吳男等8人，起出西瓜刀、木棒等犯案物證，全案依傷害罪嫌移送偵辦。

警方表示，對於相關案件出動快速打擊部隊，以優勢警力壓制，決不容許街頭暴力發生。1060315

(中央社)