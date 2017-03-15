高麗菜崩盤是火鍋的錯？ 林聰賢：外界片面解讀

高麗菜價低迷，高麗菜一顆5元賤賣，比一顆茶葉蛋都不如。農糧署一度說是天熱，消費者火鍋吃得少，導致高麗菜消費量差而價跌。此言論引發各界議論，但農委會主委林聰賢認為，同仁的談話遭到片面解讀。

今年以來菜價持續低落，1月份還有每公斤10元的水準，但今日高麗菜批發價格只剩下每公斤4.4元，狂跌56％。雖然零售市場每顆高麗菜價格約為20元，但日前南部產地傳出高麗菜一顆5元賤賣的消息，讓農民感慨「高麗菜比一顆茶葉蛋都不如」。

當時農委會農糧署一度回應指出，中南部天氣太熱，吃火鍋的消費需求少，高麗菜消費量低，連帶使得價格變差。官方「火鍋論」也遭到外界批評，有網友認為這項理由太牽強，高麗菜價格差原因應該是產量太多。

對此，農委會主委林聰賢今日在立院表示，這波高麗菜會盛產，是因為去年市場缺菜，高麗菜是比較短期就能採收的作物，農民搶種導致供需失衡，這類狀況不能一再發生，菜價一高消費者就覺得難受，不過農民還是要有穩定的收入，這部分會做好產銷的平台。

林聰賢指出，他認為農糧署同仁的談話遭到片面解讀，會請農糧署同仁說明得更清楚。

(中時)