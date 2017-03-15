高麗菜崩盤是火鍋的錯？ 林聰賢：外界片面解讀
高麗菜價低迷，高麗菜一顆5元賤賣，比一顆茶葉蛋都不如。農糧署一度說是天熱，消費者火鍋吃得少，導致高麗菜消費量差而價跌。此言論引發各界議論，但農委會主委林聰賢認為，同仁的談話遭到片面解讀。
今年以來菜價持續低落，1月份還有每公斤10元的水準，但今日高麗菜批發價格只剩下每公斤4.4元，狂跌56％。雖然零售市場每顆高麗菜價格約為20元，但日前南部產地傳出高麗菜一顆5元賤賣的消息，讓農民感慨「高麗菜比一顆茶葉蛋都不如」。
當時農委會農糧署一度回應指出，中南部天氣太熱，吃火鍋的消費需求少，高麗菜消費量低，連帶使得價格變差。官方「火鍋論」也遭到外界批評，有網友認為這項理由太牽強，高麗菜價格差原因應該是產量太多。
對此，農委會主委林聰賢今日在立院表示，這波高麗菜會盛產，是因為去年市場缺菜，高麗菜是比較短期就能採收的作物，農民搶種導致供需失衡，這類狀況不能一再發生，菜價一高消費者就覺得難受，不過農民還是要有穩定的收入，這部分會做好產銷的平台。
林聰賢指出，他認為農糧署同仁的談話遭到片面解讀，會請農糧署同仁說明得更清楚。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。