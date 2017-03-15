「小王爺」陳麗麗驟逝 家人助念後出現瑞相
曾在電視劇《江南遊》中反串「小王爺」一角紅遍全台的陳麗麗，14日晚9點12分因突發性腦溢血病逝於萬芳醫院，享壽66歲。陳麗麗生前是星雲法師和聖嚴法師的徒弟，她的妹妹陳麗華、弟弟昨晚和法鼓山師兄姐一起助念，為陳麗麗唸佛8小時。陳麗華今（15日）早說，姊姊本來嘴巴閉不起來，經師兄姐8小時念佛之後，現在嘴巴閉了、全身雪白，「和爸爸當初離開時一樣呈現出往生西方的瑞相」。由於國際佛光山台北道場無法放置牌位，家人還在尋覓適合場地。
她的妹妹陳麗華15日凌晨在臉書寫道「麗麗大姊，現在也只有念佛妳受用得到，要跟著佛號聲走，去西方極樂世界學佛，乘願再來幫助世人…大姊生前，妳廣結了善緣，才能如此殊勝呀，我為妳在佛前求懺悔，洗業障，下趟再來，還是個好樣兒的大姊，虔誠佛教徒，大姊～妳，好～走呀！愛妳的弟弟、妹妹拜別，已念了6個半小時了，與妳在佛號聲道別呀」。
陳麗麗近年健康不佳，2004年7月出血性腦中風，2014年因肌肉萎縮，由於無法行走，因此住在護理之家，由家人和護理人員一起照顧。陳麗麗驟逝，令許多演藝圈好友不捨，谷音在臉書寫「小王爺陳麗麗離開了，看到群組貼文我淚流滿面，大姊與我有深情也有恩情！大姊妳記得吧！我可是滴滴在心頭，阿彌陀佛！大姊！妳離開病痛了！去了西方極樂世界修佛」，並念3次「阿彌陀佛」感念她。
(中時)
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