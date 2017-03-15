英川通話後 歐巴馬政府阻止一項對台軍售案

據川普政府人士透露，歐巴馬政府在去年12月阻止一項對台軍售案。儘管美國國會已批准這項約十億美元軍售案，但歐巴馬政府的國家安全委員會仍拒絕出售。這個決定恰逢當時的總統當選人川普和台灣總統蔡英文之間的一個有爭議的電話。

華盛頓自由燈塔網站最新報導指出，不過川普政府將有可能會對台軍售更多武器。

(旺報)