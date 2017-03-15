美共和黨新健保 川普粉絲最大輸家

共和黨籍的美國眾議院議長Paul Ryan(中)公布了取代歐巴馬平價醫療法案的美國醫療法案。(美聯社)

共和黨欲除之而後快的歐巴馬平價醫療法案，總算在川普當選後有了動手的機會。不過根據近日共和黨提出的替代方案—美國醫療法案，最大的輸家可能是川普的忠心支持者。

根據CNN的報導，根據新法案受到影響最大的美國公民是年齡超過60歲，年收入在美金3萬元，生活在偏遠地區對於醫療有更多需求的美國公民。受影響最大的區域包含阿拉斯加州、亞利桑那州、內布拉斯加州、田納西州、與奧克拉荷馬州，都是川普在總統選舉時大獲全勝的地方。

諷刺的是，新版醫療法案中，住在大城市中收入更高的年輕族群，負擔將會減輕，而這些人多數都投票給主民主黨希拉蕊。歐巴馬醫療實施以來，共和黨多攻擊這項法案的成本保費太高，但是支持川普的的選區卻是受到歐巴馬平價醫療法案補貼最多的地方。

根據美國國會預算辦公室報告顯示，共和黨新版的醫療保險法案在2018年時將使1千4百萬人失去醫療保險。好處在於未來10年聯邦政府將會減少3370億美元的赤字。

(中時電子報)