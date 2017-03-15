好棒棒呦！圖解綠營政客的品質

一張圖看綠營政客的品質。(取自國民新聞吧News Bar臉書)

一直以來，濁水溪以南是民進黨的天下，其中台南屬民進黨得票率最高的地方，顯示綠營深耕有成。由於台南市長賴清德任期將至，導致黨內立委爭取市長提名初選人數歷年來最多。國民新聞吧News Bar粉絲專頁貼出圖表顯示，民進黨這些人想選台南市長，品質優秀…鄉親不投嗎？

● 葉宜津

葉宜津日前在臉書開心分享自己是網友好感度最高立委第2名，卻被網友踢爆竟藉人家的婚宴大喜場子想要進行宣傳，主人家已明確說婚宴不讓政治宣傳活動進入，包含文宣品面紙等發放，卻遭葉團隊嗆聲。事後葉宜津澄清根本沒去那場婚宴！

隨後又發言服務處收到喜帖，有兩個樁腳來電說，主人家希望她去祝福幾句。但沒有發任何文宣品，也完全沒有任何的爭執啊！網友則質疑葉宜津「這樣不是自打嘴巴~不是說那天根本沒去。」葉宜津再度回應「說沒去是一開始弄錯場次了。」網友批：為什麼婚宴要被你們臭臉色和言語攻擊？

● 陳亭妃

去年南台灣大地震後，陳亭妃召開記者會「0206震出土壤液化問題，睡在爛泥上，能安心嗎？」呼籲盡快處理問題，用意良好，但是陳帶了一袋災區的泥土並說：「這些是從每一戶裂縫當中冒出來的水跟土，看起來很堅硬，可是用一根手指頭，可以直接穿透過去的，這是土壤液化非常典型的案例。」網友酸：哪邊的土戳不下去？妳的腦袋也液化，有洞？

● 王定宇

大陸海協會副會長張銘清97年10月21日來台，在參訪台南孔廟時，遭王定宇率群眾近身抗議，張銘清在混亂中遭人推倒，事後王定宇表示是張銘清自己被樹根絆倒的。前總統府秘書長陳師孟附和王定宇說法，認定張銘清是自己跌倒的。但查證發現現場地面平坦沒有樹根。除此之外，王定宇最近又因涉及關說軍中人事案，再度躍上新聞版面。

● 李俊毅

蔡英文政府推年金改革，九三軍公教團體號召10萬人上凱道抗議！李俊毅在政論節目上表示如果改革是用上街頭進行的話，更不能談，街頭絕不是議事地方，我一定要嚴厲的譴責，這個是在造反嗎？民眾批評「為何太陽花佔領立法院，衝入行政院就叫『民主運動』？而社會各階層上街頭表達訴求卻是叫『造反』？」

(中時電子報)