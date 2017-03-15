名嘴揚言揭川普報稅書 白宮批違法

我要評比

美國有線新聞頻道微軟國家廣播公司（MSNBC）節目主持人梅道今天在推特上表示，她已取得美國總統川普2005年的稅務申報書，將在節目揭露。但白宮回應，此舉將違法。

美聯社報導，白宮在梅道（Rachel Maddow）揭露前先發制人回擊，稱公開報稅書將違法，「當妳打算違反法令、就2頁已超過10年的稅務申報書作文章時，妳知道這是為一些卑鄙事在鋌而走險。」

白宮並表示「竊得並公開稅務申報書完全不合法」，並痛批對方是「不誠實的媒體」。

路透社報導，梅道表示，她將於節目裡揭露川普的稅務申報書。白宮則回應，川普已就超過1.5億美元的收入支付3800萬美元的稅。

白宮並未公布任何資料佐證數字，僅表示川普做為其企業集團的龍頭，有責任「不支付合法要求以外的稅務」。

川普一直拒絕公布自身的報稅書，僅稱他的稅務全都經美國國稅局（IRS）稽核；過去的總統與主要的總統候選人依例都會公開自身的所得稅申報書。專家表示，美國國稅局的稽核並不禁止他人揭露相關資料。

據一些新聞報導，川普有時不繳聯邦所得稅。華盛頓郵報（Washington Post）去年引用一份1981年的新澤西博彩委員會報告，指川普於1970年代末，至少2次沒繳聯邦所得稅。

紐約時報（New York Times）去年10月報導，川普曾宣稱因1995年有一筆實質虧損，讓他得以18年不用付聯邦所得稅。

川普還曾為此自誇回應「這讓我變聰明。」（譯者：中央社陳亦偉）1060315

(中央社)