日最大戰艦赴南海 分析：監控中共潛艇
日本擬派遣噸位最大戰艦「出雲號」赴南海進行3個月的巡航。中國大陸專家認為，出雲號是以反潛為主要任務的準航空母艦，出現在南海是為加強監控中共海軍潛艇，構成嚴重威脅。
公開資料顯示，出雲號直升機護衛艦2015年3月正式在日本海上自衛隊服役，採用類似航艦的貫通式甲板，全長248公尺、寬38公尺，滿載排水量2.7萬噸，是日本海上自衛隊最大的艦艇。
路透社報導，日本計劃7月派出雲號赴印度洋，與印度和美國海軍艦隊舉行聯合海上軍演。在此之前，出雲號將途經南海，並停靠新加坡、印尼、菲律賓和斯里蘭卡。
澎湃新聞報導，中國大陸海軍專家李杰表示，日本此舉是「體系化、大規模」介入南海的開始，出雲號遠航有明顯象徵性意義，「是日本欲在亞太及南海問題上充當美國副手的象徵」。
李杰預期，出雲號進入南海後，中國大陸肯定會有所反制。「但恰當而具體的行動仍要看出雲號配備的兵力、動用的裝備、演練的科目及其與美軍的互動。」
上海外國語大學國際關係與公共事務學院特約研究員馬堯說，就性質而言，出雲號是一艘以反潛為主要任務的準航艦；從軍事角度觀察，出雲號在南海的指向明確，就是針對共軍的彈道飛彈核子潛艇。
馬堯指出，彈道飛彈核子潛艇是共軍海基核力量，而南海又是這些潛艇主要作業區域。出雲號出現在南海帶有熟悉海況，以便在戰時利用其艦載反潛直升機實施反潛作業的考慮，可對共軍潛艇構成嚴重威脅。
對於出雲號擬停靠新加坡、印尼等「一帶一路」沿線國家，上海社會科學院亞洲太平洋研究所副所長王少普說，這顯示日本更積極支持美國的亞太戰略，力圖拉攏、影響部分中國大陸周邊國家。1060315
(中央社)
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