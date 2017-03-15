中國霧霾1年害死300萬人

今年1月8日，一輛和諧號高鐵列車頂著「霧霾車頭」緩慢駛入上海虹橋車庫，車頭部分沾滿了厚厚的「霧霾妝」。(圖/中新社)

今年2月15日，北京迎來新一輪霧霾汙染高峰。(圖/中新社)

中國平均1年有300萬人因霧霾早死，根據1份醫學報告指出，如果中國所有城市都能將霧霾汙染，PM10濃度降低到符合WHO標準，那麼保守估計，中國每年將有300萬人可免於早死。

據《法新社》(AFP)報導，BMJ醫學期刊研究員報告，2010年1月至2013年6月期間，中國主要38座大城市中，每日平均空氣的粒子濃度為93微克/立方米，嚴重超過世界衛生組織WHO所規定的20微克(ug/m3)。

報告稱，在研究的3年半期間，中國38座主要城市內，共有超過35萬人死於霧霾。研究人員估計，每日PM10濃度增加10微克就提高0.44%日常死亡率，主要死因通常是心肺疾病，如哮喘和慢性肺部疾病等。其中，超過60歲的人承受來自霧霾汙染較大的死亡風險，女性風險又高於男性。

該份期刊專門研究PM10，主要偵測空氣中的PM10懸浮微粒，也就是顆粒直徑小於10 微米或百萬分之10米，它的體積比頭髮細小很多倍。

產生PM10的原因，通常來自煤油發電廠、汽車排放廢氣、火山爆發和沙塵暴等，它們滲透到空氣中，造成人類呼吸道的問題，造成空氣中的懸浮微粒增加。它們也會讓大樓外觀染上厚厚灰塵，進而造成酸雨。

中國、印度、伊朗和印尼是空氣汙染較為嚴重的國家，例如新德里的PM10濃度就高達700微克。

另1項空氣汙染的指標是PM2.5，而這次研究主要針對Pm10汙染，它會對人體肺部造成嚴重的傷害。

(中時電子報)