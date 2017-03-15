川普2005年稅單曝光 他到底繳了多少......？

美國總統川普2005年的稅單於今日被公開。（圖/美聯社）

從大選期間開始，由於希拉蕊（Hillary Clinton）陣營的質疑，讓新總統川普（Donald Trump）的收入與納稅額度，成為外界最關注的焦點之一。對此，昨日在美國知名主持人瑞秋梅道（Rachel Maddow）節目上，由一名曾獲普立茲獎（Pulitzer Prize）的記者大衛強斯頓（David Cay Johnston）提供，讓川普在2005年的稅單首次曝光。2005年，川普個人年收入達1.6億美元（約46.5億台幣），納稅金額為3,800萬美元（約11.78億台幣），稅率為25.3%。同時，面對在野黨批評他逃稅的指控，白宮則回擊，川普每年都繳納數百萬美元的營業稅。

據美國華盛頓郵報（Washington Post）報導，在各方質疑與壓力下，遲遲不願公開個人稅收的美國新總統川普，終於透過白宮公開其個人稅單。根據由MSNBC電視台著名主持人瑞秋梅道曝光的稅單，紀錄川普2005年的收入與納稅金額。年收入為1.6億美元（約46.5億台幣）、繳納聯邦所得稅為3,800萬美元（約11.78億台幣），適用稅率約為25%，此外另包含公司的營業稅、員工就業稅等金額，向外界證明他並沒有如敵對陣營所說的逃稅。

但此次公布的稅單已是十年前的事情，出任總統後的川普，今年的納稅期限將於4月中旬截止，雖然他一直拒絕對外公開，但有超過6成的美國民眾認為，已是總統的川普，應該向外公布他的實際收入與繳稅清單。歷屆美國總統，每年都需經由聯邦政府審計查核名下資產，但川普似乎並不這麼想。為避免公開名下資產，川普先前曾要新上任的財政部長穆欽（Steven Mnuchin）想辦法，避開或修正這個慣例，因為他並不想「按照慣例」，參與年度的審計計畫。

(中時電子報)