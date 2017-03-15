台中大遠百母親節檔期將開打 3月16日起舉辦VIP預購會暖身

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台中母親節檔期促銷戰即將開打！其中，台中大遠百母親節活動3月16日至22日舉辦VIP預購會，美妝保養品獨家上市及獨家組合備貨量較去年增加5成、高達10萬組，主顧客詢問度提升3成，最低折扣下殺6折。

台中大遠百表示，3月23日母親節檔期正式開跑後，祭出「化妝品、內睡衣當日單筆滿2,000送200」、「化妝品首14日當日單櫃滿1萬再送300」、「全館百貨服飾當日滿5,000送500、國際精品/數位3C首9日當日單櫃滿1萬送500」，搭配信用卡滿額回饋，最高優惠高達16％。

此外，為鞏固頂級消費客群，台中大遠百首次進行2樓改裝變身，集結世界品牌，預計在第2季前開出獨家4櫃位進駐，除了台灣翡翠珠寶精品「玉世家」、美國紐約鑽石品牌「LAZARE」將在3月底進駐，4月份來自摩納哥品牌「APM Monaco」獨家進駐也引起民眾高度詢問。

餐飲業種除了兩班家集團旗下「豆腐村」及「牛角」日本燒肉專門店進駐外，詢問度爆表的中區獨家的「朱記餡餅粥店」，也將於3月24日登場，迎接母親節檔期帶來的餐飲商機。

(工商)