中友百貨推出歡慶25週年慶 3月16日開放VIP搶先預購

百貨母親節大戰即將開打，首戰由中部百貨領先，中友百貨推出歡慶25週年慶，3月23日將正式引燃百貨母親節檔期第一波戰火，3月16日開放VIP搶先預購，是上半年最大的檔期，投注1.7億元促銷預算，為母親節檔期揭開序幕！

中友25週年慶盛大推出全館滿仟送佰、獨家4波家族會員禮、品牌日加碼贈購物券、3C家電瘋狂抽、APP會員再加碼等優惠好康。

中友百貨副店長許振立表示，中友百貨立足台中25週年，長久以來受到廣大消費者的支持與喜愛，強烈感受到顧客情義相挺，尤其是中友百貨每次活動推出的獨家卡友禮受到消費者的熱烈喜愛，趁著週年慶檔期推出眾多好康優惠回饋主顧客。

此外，中友APP短短上線4個多月，成功吸引了近20萬人下載，速度為同業之最，功能便利性深受顧客喜愛，再也不用為了贈獎花時間排隊。為了回饋主顧客，中友購物網同步推出行動版網頁服務，精選百貨人氣商品上架，手機下單即可宅配到府。

(工商)