南鐵地下化動土典禮 會前氣氛緊繃

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交通部鐵路改建工程局今天在台南市舉辦南台南站路段地下化工程開工動土典禮，反南鐵東移全線自救會發起到現場陳情。市府動員警有在會場周邊路口管制，盼典禮能順利完成。

台南市長賴清德在2月出席鐵路地下化拆遷戶照顧住宅上梁儀式時就曾宣示，台南鐵路地下化工程一定會在3月開工。鐵路改建工程局預定今天上午11時舉辦「C214標南台南站路段地下化工程」開工典禮，由交通部長賀陳旦與賴清德等人參與。

反南鐵東移自救會昨晚也發出聲明，將號召同志及關心的民眾到場陳情。市府出動大批員警，在會場周邊路口進行車輛及人員管制，沒有拿到出席典禮邀請函者一律不准進入。鐵工局人員也在會場詢問出席人員身分，並發放識別證，避免節外生枝。

反南鐵東移全線自救會會長陳致曉表示，在此案都市計劃未具正當法律程序，土地徵收程序根本尚未(啟)動，200多戶居民反對東移奪地的情況下，竟浪費公帑已將工程發包，並在今天舉行破土典禮。

陳致曉指出，這種做法根本無助推進南鐵地下化，而是為了製造「南鐵東移案已開動」的假象，並藉此對居民進行恐嚇，企圖瓦解抗爭者信心。1060315

(中央社)