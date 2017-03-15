因應氣候變遷 雲林綠能減碳得佳績
雲林縣政府今天表示，因應氣候變遷的作為，中央到地方政府積極努力，行政院環保署公布評比成績，雲林執行綠能減碳顯見績效，獲得優等佳績。
雲林縣環保局指出，環保署公布105年度直轄市及縣（市）環保機關推動因應氣候變遷行動執行績效評比，雲林縣榮獲優等。
環保局長林長造指出，低碳永續一直是雲林縣重點施政之一，其中，智慧節能計畫、太陽能熱水系統獎補助、水銀路燈落日計畫等作為，共減少4萬6571公噸的二氧化碳當量（CO2e）。
除此之外，雲林縣在易淹水地區推動「水患自主防災社區計畫」，並宣導民眾在日常生活落實低碳作為，例如輔導村里社區參與環保署低碳社區認證，105年度參與率提升23％。
林長造表示，雲林縣政府也在去年成立「綠能推動專案辦公室」，配合中央部會的綠能政策，訂定雲林縣推動綠能的願景、目標與策略，邁進「農業、綠能」首都。1060315
(中央社)
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