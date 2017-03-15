蘇格蘭公投聲浪再起 民調57%反對獨立

蘇格蘭民族主義者前幾天公布舉辦第2次獨立公投計畫，令英國首相梅伊（Theresa May）措手不及。最新民調顯示，57%的蘇格蘭選民反對獨立。

法新社報導，根據「泰晤士報」（The Times）公布的最新民調，57%的蘇格蘭選民拒絕獨立。

蘇格蘭民族主義者數天前表示，他們下週將尋求當局批准舉辦第2次脫英獨立公投。

英國國會昨天終於授權政府啟動歐洲聯盟里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條（Article 50），展開脫離歐洲聯盟的兩年程序，可算是獲得一大勝利，但蘇格蘭民族主義者宣布尋求獨立，反而重挫政府士氣。

位於愛丁堡的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）政府希望獨立後，蘇格蘭能與歐盟維持緊密關係。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）說，梅伊為了降低移民人數，計劃讓英國離開歐洲單一市場。她之前對此表達擔憂，卻只換得「一道硬不妥協的磚牆」。

梅伊立即譴責這項計畫，稱這將製造「分裂」。不到3年前，蘇格蘭人才以55%得票率反對獨立。

梅伊今天再度表示，「現在不是玩政治或製造不穩定的時候」，她說，現在是讓「我們的國家團結起來」的時候。（譯者：中央社張曉雯）1060315

(中央社)