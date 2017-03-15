國道服務區美食成招牌 年營業額首破40億
高公局最新統計，去年國道服務區總營業額持續成長，首度破新台幣40億元，主要是國道服務區的餐飲愈來受歡迎，很多美食成了服務區的招牌。
目前國道全線共有14個服務區，2010年改變招商機制後，銷售的餐飲須同城同價，一改以往國道服務區又貴又難吃的現象，且這幾年，廠商在餐飲上不斷推陳出新，且售價平民，很多用路人甚至專程到國道排隊買美食。
高公局統計，2010年之前，國道服務區年營業額都是20多億元，2012年國道服務區總營業額第一次破30億元，之後年年成長，2015年達38.5億元，較2014年成長11.9%，2016年首度破40億元，達41.6億元，較2015年成長8.14%。
高公局去年還特地舉辦國道人氣美食票選，各服務區都推出人氣招牌美食，獲選的包括中壢服務區「馬告腿庫飯」、東山服務區「炸虱目魚套餐」、西湖服務區「新竹炒米粉套餐」、湖口服務區「懷舊便當」、關西服務區「客家梅干扣肉」。
其他也很受歡迎的國道服務區美食，還有清水服務區「王塔米糕正宗招牌套餐」、西螺服務區「醬香爌肉木桶餐」、泰安服務區「國道便當」、石碇服務區「正排飯」。
高公局說，14個服務區中，位在中部的清水服務區因地利之便，加上腹地大，營業額年年拿第一，2015年是6.9億元，2016年達7.5億元。
高公局說，除了各服務區有美食吸客外，近幾年高公局也不斷加強服務區硬體建設，讓用路人覺得到服務區休息是件快樂的事，即使面對不景氣，服務區營業額仍年年成長。1060315
(中央社)
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