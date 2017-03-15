萊斯特城再寫神話 逆轉挺進歐冠8強

萊斯特城隊長摩根（左）在上半場率先打開塞維亞大門。（美聯社）

去年跌破全世界專家眼鏡、爆冷贏得英超聯賽冠軍的「狐狸」萊斯特城，本季在歐洲足球冠軍聯賽續寫神話！

靠著隊長摩根（Wes Morgan）與奧布里頓（Marc Albrighton）各進1球，與門將舒麥可（Kasper Schmeichel）撲出12碼球，萊斯特城15日於主場2比0擊敗上季歐霸聯賽冠軍塞維亞，兩回合總比分3比2後來居上，第一次打歐冠就踢進8強！

摩根進球後做出拿望遠鏡的動作，展現了萊斯特城更上層樓的雄心。（美聯社）

「不可思議，連我自己都不敢相信！」布朗賽後激動的說：「我們還是歐冠的新人，根本沒預期能走這麼遠。我不確定未來還能否重演，但我們已經來到這裡，向許多人證明他們錯了。在大家的努力下，我們再次讓不可能變成可能！」

萊斯特城去年爆冷奪冠，但本季在英超戰績不佳，目前排名倒數第6，讓去年帶出奇蹟的義大利籍教頭拉涅利（Claudio Ranieri）在2月下旬去職。

不過萊斯特城在歐冠表現不俗，首次參賽就以小組第2出線，16強首回合客場1比2小負塞維亞，保有第2回合翻盤本錢，他們也真的做到了。

本季歐冠8強已有6隊出爐，目前與萊斯特城比肩的包括皇家馬德里、巴塞隆納、拜仁慕尼黑、多特蒙德與尤文圖斯，都曾拿過歐冠冠軍，狐狸軍團真的可以驕傲。

奧布里頓（右二）下半場替萊斯特城攻入第2球，隊友衝上前慶祝。（美聯社）

除了摩根與奧布里頓的兩顆進球，門將舒麥可在主客兩回合各攔下1個12碼罰踢，也是譜寫神話的要角之一。有趣的是，他上一次在比賽中守下12碼球已是3年前，這回卻是兩戰攔兩球！

「這就是人生吧，」舒麥可說：「關鍵還是信心，只要我們繼續向上季那樣奮戰，我們的努力就會得到收穫。今晚是非常美好、非常不可思議的一夜。」

(中時電子報)