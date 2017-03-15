費納對決登場 印地安泉爭8強門票

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「費納對決」印地安泉賽提前在16強碰頭。(美聯社)

印地安泉賽「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)與「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，15日雙雙挺進男單16強，「費納」經典對決也提前在16強碰頭，這將是兩人生涯第36度交手，一爭8強門票。

費德勒15日力克美國好手強森。(美聯社)

一如籤表出爐時所預料，同在下半部籤表的納達爾，15日先以直落二6比3、7比5擊敗西班牙好手佛達斯柯（Fernando Verdasco），費德勒隨後也以7比6(3)、7比6(4)力克美國好手強森(Steve Johnson)挺進16強，讓「費納大戰」提前上演。

過去費德勒、納達爾35次交手，納達爾取得23勝12負優勢，不過近3度碰頭都是「費爸」拿下勝利，包括最近一次的澳網男單決賽，費德勒鏖戰5盤拍落納達爾，捧起生涯第18座大滿貫。

(中時電子報)