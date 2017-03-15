柯建銘：馬的發言一再證明自己有罪

前總統馬英九昨被起訴涉嫌洩密罪、違反通保法等罪名。馬英九昨向媒體解釋他找前檢察總長黃世銘、前行政院長江宜樺與前總統府副秘書長羅智強是「會商危機處理」。民進黨團總召柯建銘今天對此反問，「我看他一直在證明自己有罪，不知道他邏輯是什麼。」

柯建銘表示，現在狀況已經很清楚了，這個案子很重要的是憲政問題，檢方的起訴書講得很清楚，「這是馬先生他過去毀憲亂政的事情，要落實捍衛憲政問題，要終結特務治國。」

他也反過來質疑馬英九出面澄清，認為馬的發言反而一再證明自己有罪，柯建銘說，檢察總長可以直接跟總統報告，憲法就可以改寫了，總統竟然可以介入司法個案，「現在兩造邏輯差這麼多，他身為法學博士應該重新看待憲法。」

(中時)