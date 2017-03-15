車上1滴血 16年前竊賊認栽

我要評比

嘉義縣議員李國勝自小客車曾於16年前遭竊，汽車雖於3天後尋回，但一直未緝獲嫌疑人，林姓男子日前因毒品被逮，因當年在車上留下1滴血，經比對，疑為當年竊車嫌疑人。

嘉義縣朴子分局今天表示，議員李國勝黑色自小客車於90年5月14日在住處附近遭竊，車輛於3天後在嘉義市被尋獲，當時由鑑識人員採證，發現車內有1滴血，經送住刑事局作DNA建檔及比對，當時因資料庫無嫌疑人資料，未能比對出嫌疑人。

警方指出，今年3月13日，這起近16年的陳舊竊車案件，嫌疑人林姓男子因涉及毒品案，經採集DNA建檔，在刑事局DNA系統比對，赫然發現年38歲、住嘉義縣新港鄉的林姓男子，疑為當年的竊車嫌犯。

警方說，朴子分局接到刑事局DNA鑑定書，告知李國勝至原先尋獲的嘉義市警察局刑警大隊製作相關調查筆錄，李國勝還一臉狐疑，經員警告知，才恍然大悟。

警方認為，科技進步，人的（指紋、DNA）等特徵如果建檔周全，也許竊案早就能抓到嫌疑人。1060315

(中央社)