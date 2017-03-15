農舍案包庇廠商？林聰賢：要就事實報導

農委會主委林聰賢曾任宜蘭縣長，8日有媒體報導他包庇農舍案中的特定廠商，今天再受關注。他首度出面回應，「我想大家應該針對事實來報導。」

又有媒體提問，傳出下次縣市首長選舉，宜蘭會綠地變藍。林聰賢說，宜蘭是民主聖地，要問宜蘭縣民。

農委會主委林聰賢今天赴立法院經濟委員會報告「禽流感現況、防疫措施與檢討」專案報告，並備詢。會前受訪時，做出以上表示。

報導刊出的8日當晚，人在日本的林聰賢透過臉書回應指出，「檢舉人林錦坤，過去一再的以不實資料和影射，四處興訟不斷但被定案、判刑的案子卻寥寥可數。針對這樣羅鉗吉網的抹黑、誤導媒體行徑，我必定加以追究！」

他也曾說，「有關這案，從開發、變更到核發建照，依法行政亦非我擔任縣長時核可。」1060315

(中央社)