NBA》勇士教頭科爾：我們需要在逆境中成長

勇士最近7場比賽吞下5敗，總教練科爾(右)認為球隊能在逆境中成長。(美聯社資料照)

自從杜蘭特受傷之後，勇士在7場比賽吞下5敗，最近3連敗纏身，看似陷入低潮，但勇士教頭科爾卻在受訪時表示，非常喜歡目前的狀態，因為我們處在逆境中方能成長。

開季以來就一直稱霸全聯盟的勇士，尤其是杜蘭特加盟後更讓勇士如虎添翼，然而杜蘭特在傷到膝蓋，必須休息4-6周的情況下，勇士開始暴露出缺點，尤其是攻擊上經常出現斷層，如今老牌勁旅馬刺不但追趕上來，勝率上還超越了勇士，成為聯盟新霸主。

科爾說，挫折能幫助我們反省，進而解決問題，從長遠來看，這樣子的逆境對我們而言是有好處的，畢竟整個賽季那麼長，沒有一隊可以永遠在顛峰狀態，我們需要改進與加強的地方太多了。

上季勇士一路衝鋒陷陣，雖然創造了NBA史上單季最多73勝，但在季後賽出現球員戰力疲乏，最終在總決賽飲恨不敵騎士，本季，科爾學會了如何調節球員的體力，在例行賽適時的讓先發球員輪休，效仿馬刺帕波維奇的「養生」哲學，然而這樣的方式能否達到效果，就得看季後賽的表現了。

(中時電子報)