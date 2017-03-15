土耳其人民抗議荷蘭 卻燒掉法國國旗

土耳其民眾抗議荷蘭，卻燒掉了法國國旗。(圖/gazeteduvar.com.tr)

荷蘭近日禁止土耳其兩位部長在境內進行該土耳其公投拉票活動，遭到土耳其總統艾爾多安痛斥荷蘭政府是「納粹餘孽」。土國人民也義憤填膺群集抗議，但是尷尬的是他們卻燒掉了法國國旗。

荷蘭(左)與法國(右)國旗。

近日網路流傳一個視頻，土耳其人計畫燒掉荷蘭國旗以抗議荷蘭政府的不友善。但是他們燒掉的卻是法國國旗。不過荷法兩國國旗的顏色幾乎一樣，只是色塊方向不同而已，所以燒錯似乎也算情有可原，畢竟燒國旗的人可不是什麼專業外交官。何況這也不是土耳其人第一次搞錯抗議對象，2015年土耳其外交部也曾召見俄羅斯大使，抗議俄國攻擊土庫曼，當時伊斯坦堡也有人衝向當地俄羅斯領事館抗議，唯一美中不足的是他們找上的是俄國領事館隔壁的荷蘭領事館。兩國國旗顏色與格式也是非常類似，只有色塊上下順序稍有不同。

土耳其近日將進行政體由議會制改為總統制的公投，但是歐盟各國對於土耳其總統艾爾多安日益集中權力而且走向政教合一的做法難以苟同。所以土耳其最近拉攏歐盟境內有投票權的土耳其裔居民的宣傳活動，紛紛遭到歐盟各國的抵制。

(中時電子報)