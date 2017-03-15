金城武師弟驚曝 中國女星穿睡衣送上門

劉漢強曝光中國演藝圈風花雪月，透露單身時拍戲常有女星來敲房門，通常都會一夜春宵。(中時資料照片)

曾是金城武、楊采妮師弟的俊帥男星劉漢強，出道20年的他，已許久未曾在台灣露面，大多在對岸拍戲，中間甚至有6年跑去舉辦越野賽車賽事，直到近來驚喜現身台灣，出任禾力文創戲劇總監，而44歲的劉漢強，去年已秘密和中國籍女友結婚，生下可愛的女兒，目前3個月大，長得不像漂亮老婆，而是像他。

劉漢強接受《蘋果日報》專訪，表示在中國拍戲就像公務員，拍完一檔戲就回台陪母親，劉媽媽已經94歲，熱愛賽車的他，有回比賽時意外撞上山壁，胸口挫傷在醫院躺了2周，他就不敢告訴媽媽，只好讓姊姊謊稱他工作忙沒辦法回家。

而長期在大陸拍戲的他，也揭露了中國演藝圈的風花雪月，劉漢強單身時期，下戲後總有女星過來敲房門，通常只要姿色不錯看對眼，就「一夜春宵」，他還自爆某次有個女演員上門說要修電腦，佯稱電腦線忘了拿，再回來時已經穿著睡衣來了，他最後要求對方好好拍戲、把台詞記熟，「但講出這番話已經是隔天早上要出工的時候」，而坦言發生過不少風流韻事的他，被問到如果遇到比較「恐龍」的女演員怎麼辦，竟回：「就想辦法推去其他演員房間啊」。

不過劉漢強5年前開始跟老婆交往，彼此過得愉快，他就不再讓別人進房門，如今照常有戲拍，他就這樣默默在演藝圈耕耘，至於婚姻，劉漢強表示自己個性低調朋友少，所以去年結婚只辦了2桌，連發掘他的恩師葛福鴻都沒參加到，根本超保密，他也坦承老婆是帶球嫁，笑稱對人生沒有計畫，下一胎也是懷上了就生，相當灑脫。

(中時電子報)