赴馬旅遊注意！台女護照破損 被關35小時
一名台灣女子日前在臉書披露自己因護照破損，遭馬來西亞海關拘禁35小時經歷，不僅引來馬來西亞官方關注，也在旅遊網站上引爆馬來西亞海關素質、法治程度等論戰。
日前一名女網友在臉書貼文表示，3月9日晚間她抵達馬來西亞，過海關時遭蓋印人員質疑護照毀損，她表示赴日購物免稅單釘在護照上，回台灣時日本海關撕免稅單時扯破護照，結果就遭馬國海關沒收護照、手機，關進牢中，35小時後才被遣返回台。
該女子質疑「台灣人去到馬來西亞，拒絕被入境都應該被關起來嗎？接受這麼不人道的對待嗎？那還有誰敢去馬來西亞？台灣如果漠視這樣的事情，是不是讓他們變本加厲？」並說希望大家分享出去，讓大家警惕來馬來西亞是多麽危險的事。
據《聯合報》報導，馬來西亞首相東亞特使兼民都魯區國會議員張慶信從臉書上獲知這個訊息，向馬國副首相兼內政部長阿末扎希反映，阿末扎希得知後大怒，下令徹查。
有網友將這篇貼文轉貼到《背包客棧》論壇，也引爆網友論戰。有人表示，馬國海關官員本來就是欺人太甚，為了錢可以做出這些事情；有人說馬國關素質不一，倒楣遇到不肖關員，要找麻煩很容易，官員要錢不是新聞。
但也有人辯護說，大馬是法治國家，但也有很多黑箱作業，很多令人民不愉快的事情，地球上找不到十全十美的地方。
(中時電子報)
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