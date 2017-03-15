中居正廣爆秘戀 同居6年女友見光

中居正廣被爆秘戀同居女友6年。(圖／翻攝自日網)

武田舞香被拍出入中居正廣住處。(圖／翻攝自《女性SEVEN》)

44歲傑尼斯男星中居正廣自稱「不婚族」，曾說沒試過和女性同居，認為天天膩在一起很噁心，不過今(15日)卻傳出他秘戀小12歲女舞者6年，兩人還同居，消息一出讓大家跌破眼鏡。

日本周刊《女性SEVEN》以「改變中居正廣婚姻觀 秘密同居6年的女人」為題報導，透露中居正廣和知名舞者兼編舞老師武田舞香秘戀中，她被拍到相當熟悉的拿鑰匙開門進入男方住處，顯示兩人關係密不可分，平時低調的中居正廣，竟能躲過媒體，同居6年沒被發現，也令外界覺得不可思議。

傑尼斯向來都會干預旗下藝人戀愛，不過SMAP已經解散，如果他有意結婚，也沒任何障礙。中居正廣過去曾開出理想妻子條件，可以1個月只見1次，又能為他打掃、煮飯的女性，隨後打槍說沒這樣的人存在，認為自己是個不能結婚的男人。

(中時電子報)