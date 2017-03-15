馬英九遭起訴關鍵公開： 愛將所害！
前總統馬英九被控教唆洩密案，昨天（14日）依違反《通訊保障及監察法》及《個人資料保護法》等提起公訴。檢方決定起訴的關鍵點，就是根據前司法院副院長、大法官蘇永欽的解釋條文，而蘇永欽卻是馬任命的愛將。
據鏡傳媒報導，台北地檢署之所以起訴馬英九，乃是依據大法官蘇永欽的協同意見書。意見書明示：「偵查中之案件結案前，其他憲法機關不得對之行使資訊權。」
北檢判定，正在偵查中的案件，由於偵查不公開，即使位居總統也不能對其插手干預。因為總統職權行使並非無限上綱，應符合權力分立與制衡原則，亦不得侵害人民之基本權利。
在行為上，馬英九命令當時的檢察總長黃世銘，要其向當時的行政院長江宜樺專案報告案，此行為觸犯教唆洩密；而洩漏偵查中之秘密、監察通訊所得資料及柯建銘個人資料，侵犯人民基本權利屬實。
(中時電子報)
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