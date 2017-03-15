176刀情殺案提非常上訴 羅友志轟：檢長補最後一刀

羅友志在臉書分析社會議題，引起網友熱議。(圖/羅友志臉書)

死囚王鴻偉追求女子不成，竟狂砍一百七十六刀將她殺害，雖然被判七次死刑定讞，但七年十個月來一直未執行，未料檢察總長顏大和卻認為法院沒調查「有無教化可能」，因此提起非常上訴，這讓名嘴羅友志聞訊極度不滿，痛斥「最後一刀是檢察總長砍的」。

羅友志回想當初跑這則新聞時，只是剛進媒體圈兩個月的菜鳥，看到凶殺案照片時沒有痛哭，只有對人性的殘忍感到徹底絕望，才知道世界上存在著無數的「魔」，痛批這些喪心病狂的「魔」不值得存活，不配與善良百姓一同享受這世界的歡樂，對於檢察總長提出「教化可能」引發嘩然，羅友志也反擊「既然身為魔，就不要跟我談教化」。

原以為漫長等了近八年，將見證這隻「魔」上斷頭台受到懲罰，豈知檢察總長顏大和卻提出「非常上訴」，讓案情恐將一百八十度大逆轉，這讓羅友志痛批「淡水逝去的蝶，應該是被砍177刀致命，最後一刀就是由檢察總長砍的」，更不捨哀痛的親屬恐因這消息又將「再死一次」。

(中時電子報)