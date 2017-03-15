共享單車過熱 上海開始縮緊管理

近期大陸最紅的話題之一:共享單車,圖為其中一間營運商摩拜的單車.(圖/新華社)

近期在大陸各城市內火紅的共享單車服務，隨著百家爭鳴情況愈來愈嚴重，上海市政府決定縮緊管理，並加快修訂相關管理辦法。日前已與摩拜、ofo等6間知名企業進行會談，要求即刻停止在市區內增設單車地點，同時也要求4間共享電動自行車的企業暫停擴張。截至2月為止，全上海市的共享單車量達到45萬輛、註冊用戶破450萬人，都居大陸全境首位。

據大陸澎湃新聞報導，近期在大陸各城市流行的「共享單車」，在過度擴張和多家競爭下，逐漸出現失控的亂象，再加上市區停靠站趨近飽和下，上海市政府決定對該產業縮緊管理。不僅開始擬定《共用自行車服務規範》等3條規範，更對開始面談相關營運商，包含摩拜與ofo等主要企業，都被禁止在市區增設分享站，並會同公安、城管等部門，要求營運商加強用戶實名登記與單車牌照管理。

受惠於共享單車成長,訂單出貨量大增的腳踏車廠商.(圖/新華社)

隨著網路發展，共享經濟成為近幾年大陸最熱門的產業與話題。所有的項目和服務，都被套用至這塊新興領域當中，也讓腳踏車繼汽車共享服務之後，再次成功炒熱議題和產業。受到地面交通過於壅塞所苦，讓兩輪的腳踏車與電動腳踏車，成為城市居民通勤的第二選擇。包含摩拜、ofo等新創公司，也因此獲得大筆資金挹注，並透過網路病毒式的行銷手段，讓整個需求在短時間內達到最大化，更同時增長相關上下游產業的訂單收入。

由於大陸官方對這類新創事務，多半採取先放行後規範的態度，讓共享單車在建立秩序、行規和使用者習慣過程中，逐漸呈現混亂的局面。包含隨意停放單車、惡意毀壞、同業競爭、民眾公德心和騎乘秩序等狀況，逼使擁有45萬輛共享單車、450多萬用戶的上海市政府，決定開始介入管理，讓民眾能更有秩序地使用這項新服務。

(中時電子報)