冬季風暴史特拉發威 美逾7000航班取消

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冬季風暴史特拉（Stella）今天狹帶雨雪侵襲美國東北地區，導致數以千計航班取消、學校停課、店家關門，不過紐約與華府在風暴最嚴重時，倖免逃過一劫。

法新社報導，康乃狄克州、麻薩諸塞州與紐約州北部部分地區曾發布暴風雪警報，但840萬人居住的紐約市已將警報取消，原本的大雪已減弱為冰霰與冰雹。

看似可怕的氣象預報迫使美國總統川普與德國總理梅克爾（Angela Merkel）的華府首場會談延後至17日，不過最後，華府僅出現輕微降雪。

美國國家氣象局（NationalWeather Service）大幅下修紐約市的預估降雪量。中央公園出現7.2吋（18公分）降雪量，鄰近紐約的新澤西州與康乃狄克州部分地區降雪量則介於10至13吋。

不同於預報，風暴改往西北方推進，為紐約州中部帶來30吋降雪量，也挾帶可見度零的強風，在更北部的地區則降下大雪。

儘管紐約地鐵與公車服務持續營運，紐約市許多地區依然一片冷清，因為大部分學校、商家與企業都關門，有待工人鏟雪清路。

紐約甘迺迪國際機場（JFK）、拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）與紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）暫停大部分服務，多數班機取消，開往北部波士頓的列車也停駛。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據航空追蹤網站Fightaware，受天氣影響，今、明2天所排定的7000多個航班已取消，昨天另有1658個航班取消。（譯者：中央社周莉芳）1060315

(中央社)