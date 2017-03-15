美媒：對台軍售預料將有健全武器項目

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美媒報導，川普政府可能在「川習會」之後，進行任內首次對台軍售。紐約時報報導，美方預料將出售「健全的」的武器項目包裹，將喚起各界對川普與總統蔡英文通電話的記憶。

華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）網站今天引述多位美國總統川普政府官員的說法報導，美方可能在川普與中國國家主席習近平於4月初會晤之後，通知國會進行川普任內的首次對台軍售，項目將比前總統歐巴馬卸任前未放行的軍售案「更多、更好」。

「紐約時報」今天也報導，川普政府預料將對台出售「健全的」武器包裹，一定會激怒中方。

紐時說，川普政府對台軍售，將再度掀起各界對他決定接聽蔡總統的電話，以及公開質疑美中關係的基石「一中政策」。

五角大廈在歐巴馬執政時期，較少評論對台軍售事務。華盛頓自由燈塔引述美國國防部發言人羅斯（GaryRoss）的說法，美國投入防禦台灣的目標，是要確保台灣維持安全、自信並免於受到脅迫，並在兩岸人民都能接受的情況下，讓台灣有能力和中方進行和平有效的對話。

羅斯指出，美方強烈認為，美國的對台政策有助於台海穩定，並提供台灣和北京進行建設性互動的信心。

美國對台軍售向來會引起北京反彈，歐巴馬時期宣布的軍售案未包含重大裝備，未見中方強烈反應。

華府學界多認為，川普與蔡總統於2016年12月2日通電話引起輿論大幅報導，歐巴馬政府為緩和北京的反彈，最後決定將軍售案留給新政府定奪。1060315

(中央社)