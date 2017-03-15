20歲後近視度數速增 水晶體生病了

37歲女性近2年視線模糊，一直到眼鏡行換眼鏡，但配到1500度還是看不清楚。就醫才發現水晶體混濁，已經白內障。醫師提醒，20歲後若度數急速增加，應提高警覺。

白內障發生多與年齡有關，患有糖尿病、高度近視、使用類固醇者也是好發族群。高度近視者，在水晶體發生渾濁、腫脹時，會使水晶體曲度改變，造成近視度數短時間快速增加。

書田診所眼科主任醫師顏敏芳今天表示，20歲之前近視度數較不穩定，會因長時間、近距離用眼增加。通常20歲之後度數會穩定。

顏敏芳說，若20歲之後近視度數快速增加，短時間內增加500到2000度都有可能，應檢查無其他病變，當心是白內障提早發生，常見於度數600度以上的高度近視者。

有一名45歲男性，長時間使用電腦，近半年開始出現視線不清，以為只是老花，對於看不清楚的情況不以為意，自行到眼鏡行配鏡但都配不出清楚度數，矯正後視力僅有0.3，決定就醫。檢查後發現右眼近視由1000度升至1200度，左眼由1000度飆升至2400度；兩眼都有白內障。

顏敏芳表示，很多患者因為視力模糊，常會自己到眼鏡行換眼鏡，以為是單純度數增加，但不是每間眼鏡行都會告訴患者應該就醫檢查，或以老花解釋等，也可能讓患者延誤就醫。不過，患者通常會被急速增加的度數嚇到而求診。

白內障可用開刀治療，顏敏芳說，白內障開刀可一併處理近視度數問題，如果患者只有一眼有白內障，只開一邊會有視差太大問題；但如果不開，也會因為立體感不好、眼睛容易疲勞，無法消極處理，建議還是要開刀，但留一點近視度數，避免兩眼視差太大。

顏敏芳表示，白內障發生和體質、年紀老化有關，高度近視者也有較高風險，預防方法只能減少日曬、避免紫外線、讓眼睛多休息。1060315

(中央社)